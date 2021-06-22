محمد بن مسعود - الدمام - السلطات نقلتهم إلى المستشفيات أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إصابة 40 شخصاً، في حادث قطار بالإسكندرية، شمالي البلاد. أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات، رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وكسور، بأماكن متفرقة بالجسد. أضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، لحين تماثلهم للشفاء. كدمات وكسور.. حادث قطار الإسكندرية أصاب 50 مصريًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-22 أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إصابة 40 شخصاً، في حادث قطار بالإسكندرية، شمالي البلاد. أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات، رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وكسور، بأماكن متفرقة بالجسد. أضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، لحين تماثلهم للشفاء. 22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 05:01 PM السلطات نقلتهم إلى المستشفيات السلطات نقلتهم إلى المستشفيات أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إصابة 40 شخصاً، في حادث قطار بالإسكندرية، شمالي البلاد. أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات، رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وكسور، بأماكن متفرقة بالجسد. أضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، لحين تماثلهم للشفاء. ، كدمات وكسور.. حادث قطار الإسكندرية أصاب 50 مصريًا ،

المصدر : الخليج 365

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