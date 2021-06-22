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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصور تعرض الطيار الأمريكي ديفيد إيفانز لإعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والطريف والغريب في الأمر أنه بدلاً من الخروج منه قام بتصويره.
ووفقًا لوكالة "سبوتنك" فقد تم تصوير الظاهرة الطبيعية "إعصار التنين" في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.
وفقًا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيًا ولم تكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء.
وقال الطيار: "على مدار 30 عامًا من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى.. ربما كان إعصارًا أرضيًا يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".
وتظهر اللقطات الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.
فيديو.. مواجهة مخيفة بين طيار أمريكي وإعصار "التنين"أيمن حسن الخليج 365 2021-06-22
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصور تعرض الطيار الأمريكي ديفيد إيفانز لإعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والطريف والغريب في الأمر أنه بدلاً من الخروج منه قام بتصويره.
ووفقًا لوكالة "سبوتنك" فقد تم تصوير الظاهرة الطبيعية "إعصار التنين" في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.
وفقًا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيًا ولم تكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء.
وقال الطيار: "على مدار 30 عامًا من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى.. ربما كان إعصارًا أرضيًا يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".
وتظهر اللقطات الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:21 PM
بدلاً من الخروج من الإعصار قام بأغرب رد فعل
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصور تعرض الطيار الأمريكي ديفيد إيفانز لإعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والطريف والغريب في الأمر أنه بدلاً من الخروج منه قام بتصويره.
ووفقًا لوكالة "سبوتنك" فقد تم تصوير الظاهرة الطبيعية "إعصار التنين" في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.
وفقًا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيًا ولم تكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء.
وقال الطيار: "على مدار 30 عامًا من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى.. ربما كان إعصارًا أرضيًا يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".
وتظهر اللقطات الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.
، فيديو.. مواجهة مخيفة بين طيار أمريكي وإعصار "التنين" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.