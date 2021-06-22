السعودية | “إخاء” توفر 339 وحدة سكنية للمستفيدين خلال العام الماضي

المناطق - واس:

كشفت إحصائية صدرت عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء ” عن عدد الوحدات السكنية التي خصصتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام المنصرم 2020 ، حيث بلغت 339 وحدة سكنية تضمنت؛ 318 شقة سكنية و 21 بيت نموذجي، في كافة فروع المؤسسة البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة ( الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ الدمام ـ القصيم ـ حائل ـ أبها ـ شقراء ـ جازان ).

وأوضح الأمين العام لمؤسسة “إخاء ” صالح بن خليف الدهمشي أن هذه الإحصائية تأتي انطلاقا من حرص “إخاء ” على توفير الإسكان للمستفيدين ومنحه الأولوية ضمن برامجها التي تقدمها لهم ، وذلك لما للإسكان من أهمية قصوى، حيث فعّلت “إخاء ” برنامج الإسكان من خلال الدعم الذي تتلقاه من الشركاء والداعمين ، وإبرام الاتفاقيات النوعية مع الجهات ذات الصلة ، من ضمنها اتفاقية مع جود الإسكان وشركائهم المانحين بهدف تملك 100 مستفيد من مؤسسة إخاء للسكن ، وأثمرت هذه الجهود عن تقديم المزيد من الدعم لمشروعات الإسكان في المؤسسة .

وأضاف أن “إخاء ” تحرص على تهيئة وتجويد الحياة في إسكان المستفيدين خصوصا البيوت النموذجية، وتقديم رعاية وخدمات فائقة لهم من خلال المتابعة المستمرة ووجود فريق من المشرفين المدربين والمؤهلين للتعامل معهم بطريقة مميزة، وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وكذلك وجود عمال لخدمتهم وطباخين لإعداد الطعام لهم، مشيراً إلى أن “إخاء” تسعى لتمكين الأيتام، وإيجاد بيئة جاذبة وخصبة لتطويرهم وتأهيلهم في جميع المجالات، وتوفير العديد من الممكنات لهم كالاهتمام بالإسكان والجانب التعليمي والتدريب والتوظيف، والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى دمج المستفيدين بالمجتمع .