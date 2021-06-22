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السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 4:48 مساءً, 22 يونيو 2021 م

المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس ، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 136 يوماً 1627 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والقصيم وجازان والحدود الشمالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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