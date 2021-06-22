الحج والعمرة: إغلاق باب التسجيل في المسار الإلكتروني للحج غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تغلق وزارة الحج والعمرة في تمام الساعة 10:00 من مساء غد الأربعاء، باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني، على أن تبدأ عملية الفرز وإعلان أسماء المرشحين يوم (الجمعة) القادم، تمهيدًا لبدء سداد الرسوم المقررة والبدء بإصدار التصاريح عن طريق الشركات والمؤسسات، بحسب منشور سابق للوزارة عبر حسابها الرسمي أعلنت خلاله أن التسجيل متاح حتى يوم 13 ذو القعدة 1442 هجرية.

خطة الحج والعمرة:

وطلبت وزارة الحج والعمرة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، بضرورة موافاة الإدارة العامة للشركات بالوزارة بتوزيع عدد الحجاج المخصص للتحالفات المتكونة للعمل في هذا العام.

الالتزام بموعد التسجيل:

وتسعى الوزارة لتحديد حصة تصاريح الحجاج لكل شركة أو مؤسسة عضوة في التحالف، مع إمكانية أن يحدد أعضاء التحالف حال رغبتهم أن تكون كامل الحصة (سعة المخيم المخصص) باسم شركة قائد التحالف، مع التأكيد أن تصل المعلومات المطلوبة للوزارة على شكل جدول متضمن اسم المنشأة (عضو التحالف) ورقم الترخيص وحصة عضو التحالف من عدد الحجاج واسم مسؤول المنشأة وتوقيعه والختم الرسمي.

وأشارت الوزارة، إلى أن أي تأخير عن الموعد المحدد، سيترتب عليه تأخر عرض خدمة المنشأة في المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

روابط التسجيل الوهمية:

وسابقًا حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي: (https://localhaj.haj.gov.sa).

كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

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