مركز إعلامي موحد لـ القطاع غير الربحي بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

جرى اليوم في الرياض توقيع الاتفاقية الشاملة لإنشاء مركز إعلامي موحد لـ القطاع غير الربحي بمبادرة من جمعية الإعلاميين السعوديين ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي.

وقد وقع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض د. ثامر بن ناصر بن غشيان ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله محمد الشهري ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان عبدالوهاب الفايز.

دعم القطاع غير الربحي

ونصت الاتفاقية على إنشاء مركز إعلامي يكون عبارة عن منصة تضم عددًا من الخبراء والمهنيين القادرين على إعداد وإنتاج وتوزيع ونشر محتوى إعلامي يكون في مستوى الطموحات والتطلعات، فضلًا عن تنفيذ حزمة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة بهدف رفع كفاءة وتطوير مهارات الإعلاميين العاملين في الأنشطة المجتمعة ويساهم في دعم القطاع غير الربحي ومساندًا الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وحوكمة القطاع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



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