سابك تقر توزيع أرباح بقيمة 5.250 مليارات ريال على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021م بلغت 5.25 مليارات ريال.

وأفادت سابك في بيان لها على موقع السوق المالية – تداول – إن هذه التوزيعات يستفيد بها 3,000,000,000 سهم فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال سعودي بنسبة 17.5 % من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ توزيع أرباح سابك

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد 12 صفر 1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19 سبتمبر 2021م فيما يكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 26 صفر 1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03 أكتوبر 2021م.

تحديث البيانات شرط صرف أرباح سابك

وأهابت الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض (طريق الملك فهد – أبراج التعاونية – البرج الشمالي – الدور الأرضي). أو بالتواصل على الرقم 920001919.

كما لفتت الشركة عناية السادة المستثمرين غير المقيمين بالمملكة إلى أن الأرباح التي ستدفعها لهم الشركة تكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار %5 عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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