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انتشرت الشرطة بكثافة في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، عقب سماع دوي إطلاق نار.
وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت أنه لم يتبين بعد مزيد من المعلومات عن الواقعة.
من ناحيتها، ذكرت الشرطة أنها ستغلق العديد من الشوارع ووسائل النقل العام، بينها محطة قطار فرانكفورت - جريسهايم مؤقتاً.
وطالبت المواطنين بتجنب المنطقة.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 05:38 PM
طالبت المواطنين بتجنب المنطقةإطلاق نار في مدينة فرانكفورت الألمانية.. والشرطة تغلق شوارع ووسائل نقل
انتشرت الشرطة بكثافة في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، عقب سماع دوي إطلاق نار.
وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت أنه لم يتبين بعد مزيد من المعلومات عن الواقعة.
من ناحيتها، ذكرت الشرطة أنها ستغلق العديد من الشوارع ووسائل النقل العام، بينها محطة قطار فرانكفورت - جريسهايم مؤقتاً.
وطالبت المواطنين بتجنب المنطقة.
، إطلاق نار في مدينة فرانكفورت الألمانية.. والشرطة تغلق شوارع ووسائل نقل ،
المصدر : الخليج 365
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