محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة انتهاء فترة عمله استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، في جدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راين كليها، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله. 22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 05:45 PM بمناسبة انتهاء فترة عمله مدير فرع وزارة الخارجية بمكة يودع القنصل العام الأمريكي مدير فرع وزارة الخارجية بمكة يودع القنصل العام الأمريكي استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، في جدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راين كليها، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله. الكلمات المفتاحية ، مدير فرع وزارة الخارجية بمكة يودع القنصل العام الأمريكي ،

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