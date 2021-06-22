محمد بن مسعود - الدمام - تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بقيادة المتطرف "غليك"، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 80 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة. 22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 05:22 PM تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بقيادة المتطرف "غليك"، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 80 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة. الكلمات المفتاحية ، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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