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حصلت "الهيئة العامة للترفيه" على شهادة الأيزو 27001:2013 ISO/IEC في نظام إدارة أمن المعلومات من قبل المنظمة الدولية للمعايير ISO؛ وذلك نظير تطبيقها أعلى مستويات التميز في مجال حماية وأمن المعلومات.
ويأتي منح الشهادة للهيئة تقديراً لدورها في تنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات وحماية معلومات الهيئة على أكمل وجه، إضافة إلى تحديث الهيئة خدماتها الإلكترونية، والتزام المنصات الرقمية التي أطلقتها بتطبيق أفضل المعايير الدولية، واعتمادها معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الأخطار الأمنية.
وجاء حصول الهيئة على هذه الشهادة المعتمدة من منظمة خدمة الاعتماد الدولي IAS في الولايات المتحدة، بعد نجاحها في اجتياز جميع جولات التقييم والتدقيق للتحقق من الالتزام بمتطلبات هذا المعيار، مما يعكس مدى تكامل برنامج أمن المعلومات وحماية البيانات المطبق في الهيئة العامة للترفيه، فيما ستواصل الهيئة التقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات الهيئة التقنية والمعلوماتية.
ويعد المعيار الدولي "أيزو 27001:2013" من أفضل المعايير التي تتحقق من حسن أداء وكفاءة عمل الإجراءات الفنية والتقنية وأمن المعلومات في تقديم الخدمات الإلكترونية.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 05:19 PM
بعد اجتيازها جميع جولات التقييم والتدقيق وتقديراً لدورها في تنفيذ برنامج شامل"الترفيه" تحصل على شهادة الأيزو 27001 في مجال أمن المعلومات
حصلت "الهيئة العامة للترفيه" على شهادة الأيزو 27001:2013 ISO/IEC في نظام إدارة أمن المعلومات من قبل المنظمة الدولية للمعايير ISO؛ وذلك نظير تطبيقها أعلى مستويات التميز في مجال حماية وأمن المعلومات.
ويأتي منح الشهادة للهيئة تقديراً لدورها في تنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات وحماية معلومات الهيئة على أكمل وجه، إضافة إلى تحديث الهيئة خدماتها الإلكترونية، والتزام المنصات الرقمية التي أطلقتها بتطبيق أفضل المعايير الدولية، واعتمادها معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الأخطار الأمنية.
وجاء حصول الهيئة على هذه الشهادة المعتمدة من منظمة خدمة الاعتماد الدولي IAS في الولايات المتحدة، بعد نجاحها في اجتياز جميع جولات التقييم والتدقيق للتحقق من الالتزام بمتطلبات هذا المعيار، مما يعكس مدى تكامل برنامج أمن المعلومات وحماية البيانات المطبق في الهيئة العامة للترفيه، فيما ستواصل الهيئة التقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات الهيئة التقنية والمعلوماتية.
ويعد المعيار الدولي "أيزو 27001:2013" من أفضل المعايير التي تتحقق من حسن أداء وكفاءة عمل الإجراءات الفنية والتقنية وأمن المعلومات في تقديم الخدمات الإلكترونية.
، "الترفيه" تحصل على شهادة الأيزو 27001 في مجال أمن المعلومات ،
المصدر : الخليج 365
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