شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبدى مواطنون استياءهم من تصرفات بعض المشاهير في الخارج، مؤكدين أن تصرفاتهم الغريبة تشوه سمعة المملكة لدى الدول الأخرى.

واستنكر المواطنون تعمد المشاهير تصوير مقاطع فيديو غريبة مثل تلك التي ظهر فيها احد المشاهير وهو يضايق شاب اجنبي في الخارج، وذلك بحسب ما عرضته قناة "الإخبارية".

وأكد المواطنون أن مثل هذه الفيديوهات لا تمثل قيم الشعب السعودي، مرجعين سبب اتجاه المشاهير لارتكاب مثل هذه السلوكيات المنافية لقيم وعادات المجتمع إلي رغبتهم في زيادة عدد المتابعين والمشاهدين لتحقيق الأرباح وجلب الإعلانات.

واكدت مواطنة أخرى، أن بعض المشاهير أصبحوا يتنافسون فيما بينهم على من يثير الجدل أكثر، أو من يتصدر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق أوسع.

واضاف مواطنون آخرون أن استمرار المشاهير في تصرفاتهم الخاطئة سيؤدي إلي تشويه سمعة السائح السعودي.