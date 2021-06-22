شكرا لمتابعة خبر عن القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية "جندي".

ودعت جميع المقبولين إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة، والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة التالي من هنا

وأكدت أنه يمنع دخول أدوية طبية، وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عن التحضير، كما يمنع احضار الملابس المدنية مثل الثوب، والشماع، والأدوات الحادة، والنظارات الشمسية، وخلافه.

كما حددت المستندات المطلوبة منها أصل الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها، صور ملونة مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها عدد 4 صور.

كما دعت لإحضار أيبان لحساب بنكي مصدق، وأن يكون مفعل ومحدث، مع أصل بطاقة الصراف الآلي، بالإضافة إلى عدد 2 ملف بلاستيكي شفاق، موضحة نتائج القبول على الرابط التالي من هنا .