شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزير التجارة والاستثمتار الدكتور ماجد القصبي أن زيارة المنطقة الشرقية تأتي لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وخاصة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "القصبي" إن القطاع الخاص شريك محوري وتنموي في رؤية 2030 والمنطقة الشرقية هى أكبر منطقة المملكة وهى القلعة الصناعية الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "جئنا لحصر المزايا والفرص ولتعريف رجال الأعمال على التحديات والاستماع للمشاكل والحلول وتم استعراض الإجابة على الكثير من الأسئلة منهم"، بحسب ما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع حديثه عن المبادرات: "هناك فرص واعدة بمناطق المملكة ولابد أن نكون مبادرين والغرف الصناعية لها دوري محوري ويجب أن نوجه المنشآت لدعم الاستثمار في هذه القطاعات".

واستكمل: "ندعو كل من له تحدي أو مشكلة أن يقدمها للمركز الوطني للتنافسية من أجل معالجتها ولسماع آرائهم ونرغب أن يكون هناك تخصصية لحصر التحديات بكل منطقة ونحن نحدد وسائل الدعم الخاص بها".