فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات ضمن حمى المشاعر المقدسة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات ضمن حمى المشاعر المقدس

باشرت أمانة العاصمة المقدسة أعمال فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات والتي تقع ضمن حمى المشاعر بمكة المكرمة.

وأضافت أن أعمال الفصل تمت بمشاركة الشركة السعودية للكهرباء، بينما وجهت المُلاك بإنهاء إجراءات عقاراتهم نظاماً لدى الجهات المختصة.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة بدأت قبل عدة أشهر في نقل معارض السيارات بالعابدية، إلى مدينة السيارات بالعكيشية التي تحوي مناطق لأنشطة السيارات.