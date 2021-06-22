شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: خطوتين لمعرفة ملخص دفعاتك المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، خطوات معرفة ملخص الدفعات المالية في البرنامج.

وذكر البرنامج أن الخطوة الأولى أن تدخل على حسابك وتذهب إلى قائمة "الدفعات المالية".

وأضاف البرنامج: الخطوة الثانية هي الضغط على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات المالية.

وكان حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال مخصّص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.