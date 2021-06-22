شكرا لمتابعة خبر عن سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتزايد بنجم الصيف قلب العقرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اقتران القمر الأحدب المتزايد بنجم الصيف قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي في سماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء.

وذكرت الجمعية أنه بداية الليل اليوم ستشهد سماء المملكة والوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتزايد بنجم الصيف قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

ويذكر أنه تم رصد انتظام كوكب الزهرة في مثلث سماوي مع التوأمان مشاهدة بالعين المجردة بالتزامن مع بداية فصل الصيف في سماء المملكة أمس الاثنين.