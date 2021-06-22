شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق أكبر مجمعين تجاريين لقطع السيارات في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أغلقت أمانة المدينة المنورة مجمعين تجاريين لقطع وزينة السيارات نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ويوجد في المجمع الواحد أكثر من 30 محل ويعمل بهم نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ، بحسب الإخبارية.

وتمثلت المخالفات في عدم أخذ درجة حرارة العملاء عدم التحقق من تطببيق توكلنا وعدم تحقيق التباعد الجسدي بين العاملين والعملاء. وتم أخذ التعهدات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.