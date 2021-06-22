شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق أكبر مجمعين تجاريين لقطع السيارات في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أغلقت أمانة المدينة المنورة مجمعين تجاريين لقطع وزينة السيارات نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
ويوجد في المجمع الواحد أكثر من 30 محل ويعمل بهم نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ، بحسب الإخبارية.
وتمثلت المخالفات في عدم أخذ درجة حرارة العملاء عدم التحقق من تطببيق توكلنا وعدم تحقيق التباعد الجسدي بين العاملين والعملاء. وتم أخذ التعهدات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.