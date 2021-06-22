أمير عسير يستقبل مواطنا عفا عن قاتل ابنه دون مقابل

الرياض - محمد عبدالله - استقبل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بالإمارة، المواطن سلطان بن فيصل الشهري الذي عفا عن قاتل ابنه دون مقابل.

وثمن أمير عسير موقف المواطن، مؤكدًا أن التنازل ونبذ الخلافات وتذليل مساعي الصلح هي من أهداف مبادرة إرساء السلم المجتمعي التي انطلقت أعمالها في عسير.

وذكرت إمارة عسير –في بيان لها على تويتر- أن أمير عسير نوه بالدور الهام الذي أظهر من خلاله المواطن الشهري أسمى قيم العفو والتسامح، وان التنازل ونبذ الخلافات وتذليل مساعي الصلح وإنجاحها له الأثر البالغ في تحقيق تطلعات التنمية الشاملة التي يسهم المجتمع في تحقيقها بقيمه الراسخة.

من جانبه، قال المواطن الشهري، إنه تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، واستجابة لشفاعة أمير المنطقة، ودون مقابل مادي.

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