4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق في المملكة، اليوم الثلاثاء، قائمة الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت مناطق المملكة مسجلة 431 إصابة جديدة، من إجمالي 1479 حالة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 280 حالة، والرياض 256 حالة، وعسير 149 حالة، وجازان 99 حالة، والقصيم 71 حالة، والمدينة المنورة 65 حالة، ونجران 36 حالة، وتبوك والباحة 26 حالة لكل منها، وحائل 24 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 5 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و 920 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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