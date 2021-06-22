«إغاثي الملك سلمان» يقدم مساعدات عاجلة لمتضرري حريق مأرب

الرياض - محمد عبدالله - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية عاجلة تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط للأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع بمخيمات للنازحين في محافظة مأرب.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للأشقاء في اليمن خلال مختلف الأزمات والمحن.

كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 109 مستفيدين خلال الفترة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 38 مستفيدا، وعيادة الباطنية 29 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 20 مراجعا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 4 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 5 أفراد. كما صرفت الأدوية لـ 89 فرداً، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 23 مريضًا، كما تم تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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