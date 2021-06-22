الإطاحة بمخالف تحدى الأمن في مقطع فيديو بأحد جبال الطائف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، القبض على شخص ظهر في مقطع مصور بأحد الجبال، وادعى بأن الجهات الأمنية لن تستطيع الوصول إليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت شرطة محافظة الطائف من تحديد موقعه والقبض عليه.

وأضاف متحدث شرطة مكة، أن الشخص المضبوط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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