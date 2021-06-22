«الموارد البشرية»: ضبط 45 ألف مخالفة خلال 5 أشهر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، ضبط 45 ألف مخالفة وإنذار 51,005 إنذارات ألف منشأة مخالفة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2021.

جاء ذلك خلال 448 ألفًا و126 زيارة، نفذتها فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتأكد من التزام أصحاب العمل بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وأكدت الموارد البشرية، استمرار الزيارات الرقابية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة.

وطالبت بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق «معًا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).

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