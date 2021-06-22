«الصحة»: انخفاض طفيف في حالات كورونا الحرجة وارتفاع النشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، انخفاضا طفيفا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1487 حالة، من 1489 إصابة سجلت أمس.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا حيث تم تسجيل 11131 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10584 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء فحص كورونا لـ 97195 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و 920 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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