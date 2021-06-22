إعادة افتتاح 6 مساجد في 5 مناطق بعد تعقيمها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، الثلاثاء، إعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ136 يوماً الماضية، وصل إلى 1627 مسجداً.

وأوضحت الشؤون الإسلامية، أن تلك القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا.

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