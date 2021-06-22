وزير الخارجية: الحوثيون رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار.. وتعمدوا التصعيد

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن ميليشيا الحوثي رفضت مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، إن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة.

من جانبه، أدان وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، هجمات ميليشيا الحوثية على السعودية، واصفًا إياها بـ«الأمر غير المقبول».

وطالب وزير خارجية النمسا شالنبرج، الحوثيين بالعودة إلى طاولة الحوار، مشيرًا إلى أن بلاده مهتمة بتوطيد العلاقة مع دول الخليج.

وأكد وزير خارجية النمسا، أن السعودية تقوم بدور محوري ومهم في المنطقة، مشيرًا إلى أن مبادرات السعودية بشأن البيئة أثرت في بلاده بشكل كبير.