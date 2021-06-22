ضبط 42 مخالفًا في الرياض بحوزتهم حطبًا محليًا معروضا للبيع

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 42 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 36 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وقالت قوات الأمن البيئي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين من قبل الجهات المختصة.

يذكر أنه تم -أمس الاثنين- ضبط (4) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

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