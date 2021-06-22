«حساب المواطن»: خطوتان لاستعراض ملخص الدفعات المالية

الرياض - محمد عبدالله - قال برنامج حساب المواطن، إن هناك طريقة لمعرفة ملخص الدفعات المالية بحساب المستفيد بالبرنامج، عبر الذهاب إلى قائمة الدفعات المالية ثم اختيار ملخص الدفعات المالية.

وذكر البرنامج –عبر تويتر- أنه يتم أولا: دخول المستفيد إلى حسابه والذهاب الى قائمة الدفاعات المالية، وثانيا: الضغط على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات المالية.

كان البرنامج أوضح في وقت سابق اليوم، أن دفعة الدعم لشهر يوليو القادم سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الأحد 11 يوليو 2021م.

اقرأ أيضا:

«حساب المواطن»: صرف الدفعة الـ44.. الأحد 11 يوليو

حساب المواطن: يمكن لرب الأسرة حذف التابعين ما عدا الزوجة