تشكيل أول لجنة سعودية لمكافحة غش زيوت التشحيم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن اتحاد الغرف السعودية، تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة فى زيوت التشحيم والأساس بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنعة والمسوقة لزيوت التشحيم وتطويره وتحسين خدماته للمستهلكين وتقديرا لأهميته في المعدات والآليات والمركبات.

وذكر اتحاد الغرف –في بيان نشره على موقعه الإلكتروني- أن تشكيل اللجنة جاء بعد موافقة الاتحاد على مقترح تقدم به عدد من أصحاب الأعمال، يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي الهام.

وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الغرف، جرى خلاله انتخاب المهندس سمير بن معتوق نوار رئيسا للجنة، وخالد بن صلاح الطيب وعبدالله بن حمود الأحمري نائبين، وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية (1441ه - 1444ه).

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، أنها ستعمل على تحسين جودة المنتجات والتوطين ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمعدات والتوعية بالمنتجات الأصلية وتعزيز قدرة المصانع الوطنية، فضلا عن تشجيع استخدام الزيوت المعاد تكريرها.

واعتبر المهندس نوار، أن تحسين جودة منتجات زيوت التشحيم سيساهم بشكل مباشر في زيادة مبيعات الشركات الموثوقة بنسبة 15% إلى 20% وتوفير ملايين الريالات المهدرة بسبب ممارسات الغش التجاري.

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