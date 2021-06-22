اخبار السعوديه

الطائف : القبض على مخالف أثيوبي تحدى الجهات الأمنية

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الشورى يطالب مؤسسة الحبوب بوضع خطة إحلال لاستقطاب السعوديين

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال، يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشَغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين...

a2e228bd0f.jpgالرياض: عبدالله فلاح
418cd89916.jpg12 ذو القعدة 1442 هـ

4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات

أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على...

icon-byline.pngالباحة: مشعل الغامدي وأبها : دوت الخليج
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

قسم لجرائم الحياة الفطرية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «دوت الخليج» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ
( تصوير: عبدالمحسن دومان)

185 شركة حجاج تتسلم مواقعها بالمشاعر

سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

رقابة بيطرية على منافذ مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة ، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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