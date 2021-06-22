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السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة لمن يقوم بهذا الفعل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أكدت النيابة العامة، في المملكة العربية السعودية، على دورها في الحماية الجنائية للكائنات الفطرية الحيوانية.

 

ونبهت النيابة، في بيان تحذيري لها،نشرته الأحد، بأن عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال.

 

وشددت النيابة على دورها في "تعزيز الحماية الجنائية للكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، لإحداث التوازن البيئي الفطري".

 

ولفتت النيابة إلى أن "الإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة الجزائية"، مشيرة إلى أنه "يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة 30 مليون ريال".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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