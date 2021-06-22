السعودية | رئيس المنظمة الدولية للإبل: اليوم العالمي للإبل محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا

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أكد مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين أن الذكرى السنوية لليوم العالمي للإبل التي توافق 22 يونيو 2021م تُعد محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: “انطلاقًا من يوم 21 مارس 2019 يوم تأسيس المنظمة الدولية للإبل بذلنا وما زلنا نبذل جهوداً على المستوى الدولي مع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بتركيزنا على جانبين: الأول التعريف بالإبل وأنشطتها كموروث ثقافي له بعد تاريخي عميق، والجانب الثاني تحسين بيئة معيشة الإبل، والحفاظ عليها من الأمراض، ورعايتها الرعاية المناسبة؛ للاستفادة الكاملة من منتجاتها”.

وأضاف ابن حثلين: ” أدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وجميع ملاك الإبل، والمهتمين بها وبأنشطتها في العالم إلى استغلال يوم 22 يونيو (اليوم العالمي للإبل) ليكون يومًا للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا، فلنعمل جميعًا كلٌ من موقعه على تشجيع ثقافة العناية بالإبل من جميع النواحي، ولنتحد جميعًا مع المنظمة في جهودها بتوسيع نطاق الاهتمام والرعاية بالإبل.