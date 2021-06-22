شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

وتسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.