شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 1479 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال التجمعات العائلية والمناسبات الإجتماعية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وترك مسافة آمنة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1479) حالة مؤكدة وتعافي(920) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11131) حالة منها (1487) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (476882) حالات كما بلغ عدد حالات التعافي (458048) حالة ،وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(12) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7703) حالات"رحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).