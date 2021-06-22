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إعادة فتح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

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الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس ، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 136 يوماً 1627 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والقصيم وجازان والحدود الشمالية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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