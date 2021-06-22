شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1677 كيلو أغذية غير صالحة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 2086 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية في محافظة الخفجي نتج عنها إغلاق 27 منشأة مخالفه للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، ومصادرة وإتلاف 1677 كلجم مواد غذائية صالحة للاستهلاك الادمي، إضافة إلى رصد 113 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا" داعية الجميع الى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.