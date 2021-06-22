شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف : الشرقية من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أمير الشرقية يستقبل وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن البيئة الاستثمارية في المملكة تمتلك الكثير من المقومات التي جعلتها قادرة على جذب الاستثمارات في ظل ما تقدمه القيادة الحكيمة - حفظها الله - من دعم ومتابعة لتحسين تجربة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وقال سموّه إن "المنطقة الشرقية تُعد من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات، لما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة جعلتها من المناطق الصناعية الكبرى على مستوى العالم، وتحتضن شركات ضخمة لها أثرها الاقتصادي على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني".

جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم الثلاثاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بحضور معالي الدكتورة إيمان المطيري نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز، والوفد المرافق له.

وقال الوزير إن المركز يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، مقدماً الشكر لسمو الأمير على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم المستثمرين في المنطقة، وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الشرقية.

حضر اللقاء بدر الهداب مساعد وزير التجارة، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وعبدالسلام المانع وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، والمتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، والمهندس عائض الغوينم وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع، ويحيى اليحيى ممثل وزارة الداخلية.