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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.
وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 04:00 PM
وجّه بإقامة فعالياتها في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكةوزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"
دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.
وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.
، وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ،
المصدر : الخليج 365
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