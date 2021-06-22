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وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه بإقامة فعالياتها في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.

وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة

وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة

وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 04:00 PM

وجّه بإقامة فعالياتها في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة

وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوزارة في الرياض اليوم، حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتبرع بالدم التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع تجمع الرياض الصحي الأول بوزارة الصحة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي لدعم المحتاجين للتبرع بالدم، وتأسيس ثقافة التبرع، موجهًا بإقامة الحملة في جميع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والمدن الطبية.

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، وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة" ،
المصدر : الخليج 365

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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