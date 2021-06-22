، فهد بن حثلين: اليوم العالمي للإبل محطة للتذكير بدورها في حياتنا ،

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أكد مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين أن الذكرى السنوية لليوم العالمي للإبل التي توافق 22 يونيو 2021م تُعد محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا.
وقال: انطلاقًا من يوم 21 مارس 2019 يوم تأسيس المنظمة الدولية للإبل بذلنا وما زلنا نبذل جهوداً على المستوى الدولي مع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بتركيزنا على جانبين: الأول التعريف بالإبل وأنشطتها كموروث ثقافي له بعد تاريخي عميق، والجانب الثاني تحسين بيئة معيشة الإبل، والحفاظ عليها من الأمراض، ورعايتها الرعاية المناسبة؛ للاستفادة الكاملة من منتجاتها.
وأضاف "بن حثلين": أدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وجميع ملاك الإبل، والمهتمين بها وبأنشطتها في العالم إلى استغلال يوم 22 يونيو (اليوم العالمي للإبل) ليكون يومًا للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا.
وأردف: فلنعمل جميعًا كل من موقعه على تشجيع ثقافة العناية بالإبل من جميع النواحي، ولنتحد جميعًا مع المنظمة في جهودها بتوسيع نطاق الاهتمام والرعاية بالإبل.رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 03:34 PM
دعا الجميع إلى العمل على تشجيع ثقافة العناية بها من جميع النواحيفهد بن حثلين: اليوم العالمي للإبل محطة للتذكير بدورها في حياتنا
أكد مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين أن الذكرى السنوية لليوم العالمي للإبل التي توافق 22 يونيو 2021م تُعد محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا.
وقال: انطلاقًا من يوم 21 مارس 2019 يوم تأسيس المنظمة الدولية للإبل بذلنا وما زلنا نبذل جهوداً على المستوى الدولي مع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بتركيزنا على جانبين: الأول التعريف بالإبل وأنشطتها كموروث ثقافي له بعد تاريخي عميق، والجانب الثاني تحسين بيئة معيشة الإبل، والحفاظ عليها من الأمراض، ورعايتها الرعاية المناسبة؛ للاستفادة الكاملة من منتجاتها.
وأضاف "بن حثلين": أدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وجميع ملاك الإبل، والمهتمين بها وبأنشطتها في العالم إلى استغلال يوم 22 يونيو (اليوم العالمي للإبل) ليكون يومًا للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياتنا.
وأردف: فلنعمل جميعًا كل من موقعه على تشجيع ثقافة العناية بالإبل من جميع النواحي، ولنتحد جميعًا مع المنظمة في جهودها بتوسيع نطاق الاهتمام والرعاية بالإبل.
، فهد بن حثلين: اليوم العالمي للإبل محطة للتذكير بدورها في حياتنا ،
المصدر : الخليج 365
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