السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري حريق مأرب

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قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية عاجلة تشتمل على الخيام والبطانيات والبسط للأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع بمخيمات للنازحين في محافظة مأرب.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للأشقاء في اليمن خلال مختلف الأزمات والمحن.