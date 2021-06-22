أمير عسير يشيد بالشهري المتنازل عن قاتل ابنه: قدم أسمى قيم العفو والتسامح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

ثمّن الأمير تركي بن طلال أمير عسير ،رئيس لجنة إصلاح ذات البين، المشرف العام على لجنة إرساء السلم المجتمعي، موقف متابعات الخليج 365 سلطان بن فيصل الشهري الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون مقابل مادي.

أمير عسير يعزز قيم العفو والتسامح :

ونوه أمير عسير بالدور الهام الذي أظهر من خلاله متابعات الخليج 365 الشهري أسمى قيم العفو والتسامح، مؤكدًا أن التنازل ونبذ الخلافات وتذليل مساعي الصلح وإنجاحها له الأثر البالغ في تحقيق تطلعات التنمية الشاملة التي يسهم المجتمع في تحقيقها بقيمه الراسخة وهو ما تعمل عليه مبادرة إرساء السلم المجتمعي منذ إطلاق أعمالها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحاء ونهج القيادة الرشيدة-أيدها الله- منذ توحيد البلاد على يد الملك المؤسس-رحمه الله-

التنازل لوجه الله تعالى :

جاء ذلك خلال استقبال أمير عسير في مكتبه بديوان الإمارة، متابعات الخليج 365 سلطان بن فيصل الشهري المتنازل عن قاتل ابنه الذي أعلن بدوره تنازله لوجه الله تعالى، واستجابة لشفاعة سمو أمير المنطقة دون مقابل مادي وذلك بحضور محافظ بيشة المُكلّف، وأمين لجنة إصلاح ذات البين وعدد من أعضاء اللجنة بمحافظة بيشة.

ومن جانبه قدم متابعات الخليج 365 الشهري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على سعيه الدائم وحثه المتواصل لتحقيق العفو والتنازل ومتابعة الأعمال المبذولة من لجنة إصلاح ذات البين ولجنة إرساء السلم المجتمعي.



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