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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية: افتتاح 6 مساجد بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 136 يوماً 1627 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
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الشؤون الإسلامية: افتتاح 6 مساجد بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب كورونا
مجموع ما تم فتحه خلال 136 يومًا 1627 مسجدًا
متابعات الخليج 365 - واس
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 136 يوماً 1627 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والقصيم وجازان والحدود الشمالية.
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