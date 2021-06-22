الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

وزير الخارجية : ليس لدينا علاقات مع إسرائيل وتغيير الحكومة فيها لا يؤثر علينا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المملكة ليس لديها علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومة فيها لا يؤثر على السعودية أو سياستها الخارجية بحسب العربية نت.

وزير الخارجية يحمل إيران مسؤوليتها

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي قال الأمير فيصل بن فرحان إن إيران تتحمل المسؤولية عن أنشطتها النووية، مؤكدًا أن دور الوكالة الذرية بملف إيران النووي حاسم.

وأردف أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أنه تحدث في النمسا عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأن المملكة لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة.

وتابع أن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، موضحًا أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن.

العلاقات السعودية النمساوية

من جانبه قال وزير خارجية النمسا، سيبستاينان كورتس، إن السعودية من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المملكة تقوم بدور محوري ومهم في المنطقة.

وأضاف الوزير النمساوي: ناقشنا الملف النووي الإيراني وتأثيره في المنطقة، ونثمّن المبادرات المملكة حول السلام في اليمن، وقال إن “مبادرة السعودية الخضراء خطوة مهمة”.

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