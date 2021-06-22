مشروع مسام ينتزع 1,557 لغماً في اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-22

متابعات الخليج 365 - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2021م من انتزاع 1,557 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن. وتنوعت الألغام ما بين 9 ألغام مضادة للأفراد، و 241 لغماً مضاداً للدبابات، و 1,307 ذخائر غير متفجرة.

نزع الألغام بالجوف

ونُزع خلال هذا الأسبوع في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف لغمين مضادين للأفراد و32 لغماً مضاداً للدبابات، و 105 ذخائر غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع أزال فريق “مسام” 3 ألغام مضادة للدبابات، و 46 ذخيرة غير متفجرة، فيما تمكن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات، و 78 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تم نزع 16 لغماً مضاداً للدبابات و 5 ذخائر غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 138 ذخيرة غير متفجرة، و 6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المسيمير بلحج، إلى جانب 3 ألغام مضادة للأفراد و 8 ألغام مضادة للدبابات، و 179 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

نزع الألغام بشبوة

وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و 19 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، و 4 ألغام مضادة للدبابات، و 421 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ولغم واحد مضاد للأفراد و لغم آخر مضاد للدبابات و 23 ذخيرة غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى 21 لغماً مضادا للدبابات، و 169 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعزّ تمكن الفريق من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة في مديرية الوازعية، كما تم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد، و 13 لغماً مضاداً للدبابات و 23 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و 34 لغما مضاداً للدبابات و 34 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 85 لغماً مضاداً للدبابات و65 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

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