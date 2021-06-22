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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 42 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 36 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.القوات الخاصة للأمن البيئي
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 03:09 PM
اتخاذ الإجراءات.. وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بـ"البيئة"باعوا حطبًا محليًا لأغراض تجارية.. الأمن البيئي يضبط 42 مواطنًا
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 42 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 36 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
، باعوا حطبًا محليًا لأغراض تجارية.. الأمن البيئي يضبط 42 مواطنًا ،
المصدر : الخليج 365
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