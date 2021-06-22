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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1604 جولات رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 6 منشآت، وضبط 102 مخالفة، لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وتطبيق توكلنا.
واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 14 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.
وأكدت ضرورة بذل الجهود، والإبلاغ عن أي مخالفات تتجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو مخالفات البلدية، مع التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.أمانة المنطقة الشرقية
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 02:58 PM
استقبلت عبر مركز البلاغات 14 بلاغاً عن مخالفات للإجراءات وتطبيق توكلناأمانة الشرقية: 1604 جولة رقابية في 24 ساعة إغلاق 6 منشآت مخالفة للتدابير
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1604 جولات رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 6 منشآت، وضبط 102 مخالفة، لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وتطبيق توكلنا.
واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات (940)، 14 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.
وأكدت ضرورة بذل الجهود، والإبلاغ عن أي مخالفات تتجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو مخالفات البلدية، مع التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
، أمانة الشرقية: 1604 جولة رقابية في 24 ساعة إغلاق 6 منشآت مخالفة للتدابير ،
المصدر : الخليج 365
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