- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن البيئة الاستثمارية في المملكة تمتلك الكثير من المقومات التي جعلتها قادرة على جذب الاستثمارات؛ في ظل ما تقدمه القيادة من دعم ومتابعة لتحسين تجربة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.
وقال الأمير "سعود": المنطقة الشرقية تُعد من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات؛ لما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة جعلتها من المناطق الصناعية الكبرى على مستوى العالم، وتحتضن شركات ضخمة لها أثرها الاقتصادي على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز، والوفد المرافق له.
وقال الوزير: إن المركز يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
وقدّم الشكر لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم المستثمرين في المنطقة.
وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الشرقية.
وحضر اللقاء بدر الهداب مساعد وزير التجارة، الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عبدالسلام المانع وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، عمر السحيباني وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك، المهندس عائض الغوينم وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع، ويحيى اليحيى ممثل وزارة الداخلية.
أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 02:54 PM
قال: ما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة جعلتها من المناطق الصناعية الكبرى عالمياً"سعود بن نايف" يستقبل "القصبي": "الشرقية" من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات
أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن البيئة الاستثمارية في المملكة تمتلك الكثير من المقومات التي جعلتها قادرة على جذب الاستثمارات؛ في ظل ما تقدمه القيادة من دعم ومتابعة لتحسين تجربة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.
وقال الأمير "سعود": المنطقة الشرقية تُعد من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات؛ لما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة جعلتها من المناطق الصناعية الكبرى على مستوى العالم، وتحتضن شركات ضخمة لها أثرها الاقتصادي على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز، والوفد المرافق له.
وقال الوزير: إن المركز يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
وقدّم الشكر لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم المستثمرين في المنطقة.
وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الشرقية.
وحضر اللقاء بدر الهداب مساعد وزير التجارة، الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عبدالسلام المانع وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، عمر السحيباني وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك، المهندس عائض الغوينم وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع، ويحيى اليحيى ممثل وزارة الداخلية.
، "سعود بن نايف" يستقبل "القصبي": "الشرقية" من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود بن نايف" يستقبل "القصبي": "الشرقية" من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.