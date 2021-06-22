، "سعود بن نايف" يستقبل "القصبي": "الشرقية" من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة جعلتها من المناطق الصناعية الكبرى عالمياً

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن البيئة الاستثمارية في المملكة تمتلك الكثير من المقومات التي جعلتها قادرة على جذب الاستثمارات؛ في ظل ما تقدمه القيادة من دعم ومتابعة لتحسين تجربة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وقال الأمير "سعود": المنطقة الشرقية تُعد من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمارات؛ لما تمتلكه من بنية تحتية كبيرة جعلتها من المناطق الصناعية الكبرى على مستوى العالم، وتحتضن شركات ضخمة لها أثرها الاقتصادي على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز، والوفد المرافق له.

وقال الوزير: إن المركز يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.

وقدّم الشكر لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم المستثمرين في المنطقة.

وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الشرقية.

وحضر اللقاء بدر الهداب مساعد وزير التجارة، الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عبدالسلام المانع وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، عمر السحيباني وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك، المهندس عائض الغوينم وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع، ويحيى اليحيى ممثل وزارة الداخلية.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز