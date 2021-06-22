شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لمستخدمي طريق "رابغ/ ينبع" السريع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وأوضح فرع النقل بالمدينة المنورة، أن ذلك نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، وللحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف إن الرياح المثيرة للغبار تعاود تأثيرها بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، وعلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.