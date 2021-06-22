شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير عسير يستقبل مواطن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين، المشرف العام على لجنة إرساء السلم المجتمعي، المواطن سلطان الشهري وثمن موقفه في العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون مقابل.

ونوه أمير عسير بالدور الهام الذي أظهر من خلاله المواطن الشهري أسمى قيم العفو والتسامح، مؤكدا أن التنازل ونبذ الخلافات وتذليل مساعي الصلح وإنجاحها له الأثر البالغ في تحقيق تطلعات التنمية الشاملة التي يسهم المجتمع في تحقيقها بقيمه الراسخة وهو ما تعمل عليه مبادرة إرساء السلم المجتمعي منذ إطلاق أعمالها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحاء ونهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- منذ توحيد البلاد على يد الملك المؤسس-رحمه الله-.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة، المواطن سلطان بن فيصل الشهري المتنازل عن قاتل ابنه الذي أعلن بدورہ تنازله لوجه الله تعالى، واستجابة لشفاعة أمير المنطقة دون مقابل مادي وذلك بحضور محافظ بيشة المكلف، وأمين لجنة إصلاح ذات البين وعدد من أعضاء اللجنة بمحافظة بيشة.

ومن جانبه، قدم المواطن الشهري شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على سعيه الدائم وحثه المتواصل لتحقيق العفو والتنازل ومتابعة الأعمال المبذولة من لجنة إصلاح ذات البين ولجنة إرساء السلم المجتمعي.