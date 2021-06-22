شكرا لمتابعة خبر عن ‏بالفيديو.. وزير الخارجية: الحوثيون رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، كما أنهم رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب في اليمن.

وكشف وزير الخارجية، أنه تحدث في النمسا عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأن المملكة لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة، مؤكدًا أن المملكة تؤمن بالحوار بين الأديان، كما أنها ملتزمة مع المجتمع الدولي لمعالجة تحدي تغيرات المناخ، فيما أضاف: "لا تجمعنا أي علاقة مع إسرائيل وأي تغيير في الحكومة الإسرائيلية لا يؤثر" .

ومن جانبه، صرح وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ إن هجمات الحوثيين على المملكة أمر غير مقبول، وعلى الحوثيين العودة لطاولة الحوار ، مشيرا إلى أن المملكة تقوم بدور محوري ومهم في المنطقة.

وأوضح شالينبرغ أن المملكة أكبر شريك للنمسا في الشرق الأوسط، وأن مبادرات المملكة بشأن البيئة أثرت فينا بشكل كبير، مضيفًا: "نؤيد العودة للاتفاق النووي مع إيران وتعزيزه وتنفيذه".